Direktorijum kompanija
Boom! By Cindy Joseph
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Administrativni Asistent

  • Sve Administrativni Asistent plate

Boom! By Cindy Joseph Administrativni Asistent Plate

Prosečna Administrativni Asistent ukupna kompenzacija in Pakistan u Boom! By Cindy Joseph kreće se od PKR 3.43M do PKR 4.87M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Boom! By Cindy Joseph. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Administrativni Asistent prijavas u Boom! By Cindy Joseph da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Boom! By Cindy Joseph?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Administrativni Asistent ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Administrativni Asistent poziciju u Boom! By Cindy Joseph in Pakistan iznosi PKR 4,869,451 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Boom! By Cindy Joseph za Administrativni Asistent poziciju in Pakistan je PKR 3,429,787.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Boom! By Cindy Joseph

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Snap
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.