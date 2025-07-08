Direktorijum kompanija
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Plate

Plate Blue Cross and Blue Shield of Kansas kreću se od $90,450 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $140,700 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Дата Аналитичар
$103K
Дата Сајентист
$141K
Софтверски Инжењер
$90.5K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blue Cross and Blue Shield of Kansas je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $140,700. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blue Cross and Blue Shield of Kansas je $103,490.

