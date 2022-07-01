Blue Canyon Technologies Plate

Direktorijum kompanija
Plate Blue Canyon Technologies kreću se od $85,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $194,025 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blue Canyon Technologies. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Хардверски Инжењер
$194K
Машински Инжењер
$180K
Софтверски Инжењер
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$184K
ЧПП

The highest paying role reported at Blue Canyon Technologies is Хардверски Инжењер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Canyon Technologies is $182,104.

