  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Bloomreach Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in India u Bloomreach kreće se od ₹4.67M po year za Software Engineer do ₹6.12M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5.18M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bloomreach. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Bloomreach?

Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Bloomreach in India iznosi ₹6,559,324 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bloomreach za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹4,393,828.

