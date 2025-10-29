Direktorijum kompanija
Bloomreach
Bloomreach Menadžer Programa Plate

Medijana Menadžer Programa kompenzacionog paketa in United States u Bloomreach iznosi $158K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bloomreach. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
Bloomreach
Program Manager
Ukupno godišnje
$158K
Nivo
Osnovna plata
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bloomreach?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Bloomreach in United States iznosi $162,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bloomreach za Menadžer Programa poziciju in United States je $158,000.

