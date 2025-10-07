Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Data Architect

  • United States

Bloomberg Data Architect Plate u United States

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bloomberg. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Bloomberg, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Data Architect poziciju u Bloomberg in United States iznosi $340,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bloomberg za Data Architect poziciju in United States je $245,000.

