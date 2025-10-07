Inženjer pouzdanosti sajta kompenzacija in New York City Area u Bloomberg kreće se od $186K po year za Software Engineer do $275K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $250K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bloomberg. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$275K
$222K
$0
$52.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Bloomberg, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)