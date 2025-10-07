Direktorijum kompanija
Bloomberg
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • UX dizajner

  • United States

Bloomberg UX dizajner Plate u United States

UX dizajner kompenzacija in United States u Bloomberg kreće se od $155K po year za Product Designer do $198K po year za Senior Product Designer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $189K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bloomberg. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Product Designer
$155K
$143K
$0
$12.5K
Senior Product Designer
$198K
$173K
$0
$25.3K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Bloomberg, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX dizajner poziciju u Bloomberg in United States iznosi $240,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bloomberg za UX dizajner poziciju in United States je $180,000.

Drugi resursi