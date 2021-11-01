Direktorijum kompanija
Blockchain.com
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Blockchain.com Plate

Plate Blockchain.com kreću se od $107,529 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $231,985 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blockchain.com. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $108K

Inženjer podataka

Бизнис Девелопмент
$149K
Дата Сајентист
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Маркетинг
$142K
Продукт Дизајнер
$177K
Продукт Дизајн Менаџер
$180K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$179K
Технички Програм Менаџер
$232K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Blockchain.com, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Blockchain.com ni Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $231,985. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Blockchain.com ni $178,055.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Blockchain.com

Srodne kompanije

  • Computer Futures
  • Sojern
  • Bitstamp
  • FLEXE
  • OakNorth
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi