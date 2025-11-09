Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Naučnik Podataka
  • Level 5
  • Australia

Naučnik Podataka Nivo

Level 5

Nivoi u Block

  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
A$135,221
Osnovna plata
A$160,634
Akcije ()
A$48,958
Bonus
A$0
Block logo
+A$89.9K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31K
Datadog logo
+A$54.3K
Verily logo
+A$34.1K
Najnoviji unosi plata
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
