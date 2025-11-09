Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Naučnik Podataka
  • Level 4
  • Canada

Naučnik Podataka Nivo

Level 4

Nivoi u Block

  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
CA$123,920
Osnovna plata
CA$125,994
Akcije ()
CA$47,041
Bonus
CA$452
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Najnoviji unosi plata
