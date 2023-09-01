Direktorijum kompanija
Blinkit
Blinkit Plate

Plate Blinkit kreću se od $1,656 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $84,834 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blinkit. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $47.8K
Продукт Менаџер
Median $43.2K

Рачуновођа
$1.7K
Административни Асистент
$4.8K
Бизнис Операција Менаџер
$44K
Бизнис Аналитичар
$24.6K
Дата Аналитичар
$20.6K
Људски Ресурси
$4.4K
Програм Менаџер
$14K
ЧПП

The highest paying role reported at Blinkit is Софтверски Инжењер at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

