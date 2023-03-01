Direktorijum kompanija
Blinkist
Blinkist Plate

Plate Blinkist kreću se od $49,575 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $165,219 za Чиф оф Стаф na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blinkist. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $76.2K
Чиф оф Стаф
$165K
Људски Ресурси
$53.4K

Маркетинг
$49.6K
Продукт Менаџер
$115K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$95.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blinkist je Чиф оф Стаф at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,219. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blinkist je $85,814.

