Blink Health Plate

Plate Blink Health kreću se od $35,529 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $504,161 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blink Health. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $235K
Бизнис Аналитичар
$189K

Дата Сајенс Менаџер
$504K
Дата Сајентист
Median $150K
Продукт Дизајнер
Median $165K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $275K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Blink Health, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blink Health je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $504,161. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blink Health je $177,025.

