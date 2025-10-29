Direktorijum kompanija
Blend360
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u Blend360 iznosi ₹2.74M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Blend360. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Blend360
Senior Data Engineer
New Delhi, DL, India
Ukupno godišnje
₹2.74M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Blend360 in India iznosi ₹2,880,547 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blend360 za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹2,742,574.

Drugi resursi