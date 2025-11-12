Direktorijum kompanija
BlackLine
Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in United States u BlackLine iznosi $217K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BlackLine.

Medijanski paket
company icon
BlackLine
Senior Software Engineer
Pleasanton, CA
Ukupno godišnje
$217K
Nivo
L4
Osnovna plata
$182K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u BlackLine in United States iznosi $309,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BlackLine za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $210,000.

