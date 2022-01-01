Blackbaud Plate

Plate Blackbaud kreću se od $41,650 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $223,875 za Ljudski Resursi na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blackbaud. Poslednja izmena: 11/17/2025
Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?
Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?
I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji Blackbaud, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)
Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.