Blackbaud Plate

Plate Blackbaud kreću se od $41,650 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $223,875 za Ljudski Resursi na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blackbaud. Poslednja izmena: 11/17/2025

Softverski Inženjer
Staff B $116K
Senior B $136K

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $98.1K
Menadžer Projekta
Median $106K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $180K
Poslovni Analitičar
$81.3K
Poslovni Razvoj
$62.3K
Korisnička Podrška
$41.7K
Ljudski Resursi
$224K
Dizajner Proizvoda
$101K
Prodaja
$95.7K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Blackbaud, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blackbaud je Ljudski Resursi at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blackbaud je $100,500.

Drugi resursi