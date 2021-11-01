Каталог Компанија
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Плате

Распон плата Black Sesame Technologies је од $85,224 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $193,800 за Hardverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Black Sesame Technologies. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $190K
Hardverski inženjer
$194K
Ljudski resursi
$85.2K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Black Sesame Technologies је Hardverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $193,800. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Black Sesame Technologies је $190,000.

