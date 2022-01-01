Promeni
← Direktorijum kompanija
Bittrex
Radite ovde?
Zatražite svoju kompaniju
Pregled
Plate
Beneficije
Poslovi
Novo
Čet
Bittrex Beneficije
Dodaj beneficije
Poredi
Osiguranje, zdravlje i blagostanje
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Insurance
Life Insurance
Paternity Leave
3 months
Maternity Leave
3 months
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Dom
Remote Work
Finansije i penzioniranje
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Pogodnosti i popusti
Tuition Reimbursement
Prikaži podatke kao tabelu
Bittrex Pogodnosti i beneficije
Beneficija
Opis
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Paternity Leave
3 months
Maternity Leave
3 months
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
