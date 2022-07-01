Direktorijum kompanija
Bishop Fox
Bishop Fox Plate

Plate Bishop Fox kreću se od $106,530 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $225,500 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bishop Fox. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $226K
Cybersecurity Analyst
Median $205K
Information Technologist (IT)
$107K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Bishop Fox je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $225,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bishop Fox je $205,000.

