Direktorijum kompanija
Birlasoft
Birlasoft Plate

Plate Birlasoft kreću se od $1,438 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $165,825 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Birlasoft. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $7K
Солушн Архитекта
Median $160K
Бизнис Аналитичар
$20.5K

Дата Сајентист
$15.1K
Људски Ресурси
$1.4K
Менаџмент Консултант
$15.4K
Продукт Дизајнер
$11.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$160K
Технички Програм Менаџер
$166K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Birlasoft je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Birlasoft je $15,374.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Birlasoft

