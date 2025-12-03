Direktorijum kompanija
Bionet Sonar
Bionet Sonar Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Bionet Sonar kreće se od $131K do $183K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bionet Sonar. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$142K - $172K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$131K$142K$172K$183K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Bionet Sonar?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Bionet Sonar in United States iznosi $183,280 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bionet Sonar za Softverski Inženjer poziciju in United States je $131,140.

