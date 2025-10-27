Direktorijum kompanija
Biogen
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Biogen Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Biogen iznosi $205K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Biogen. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Ukupno godišnje
$205K
Nivo
M2
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$25K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Biogen in United States iznosi $240,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Biogen za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $200,000.

