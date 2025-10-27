Direktorijum kompanija
Biogen
  Дата Сајентист

  Sve Дата Сајентист plate

Biogen Дата Сајентист Plate

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in United States u Biogen iznosi $185K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Biogen. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Ukupno godišnje
$185K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$26.3K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Biogen?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Biogen in United States iznosi $211,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Biogen za Дата Сајентист poziciju in United States je $162,900.

