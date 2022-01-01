Direktorijum kompanija
Bio-Techne
Plate Bio-Techne kreću se od $84,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $157,785 za Машински Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bio-Techne. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $84K
Дата Сајентист
$121K
Машински Инжењер
$158K

Програм Менаџер
$121K
ЧПП

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Bio-Techne je Машински Инжењер at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $157,785. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bio-Techne je $120,747.

