BiiR
Главни увиди
  • Допринесите нечим јединственим о BiiR што би могло бити корисно другима (нпр. савети за интервју, избор тимова, јединствена култура, итд.).
    • О нама

    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Веб-сајт
    2018
    Година оснивања
    10
    Број запослених
    $1M-$10M
    Процењени приход
    Седиште

