BigBear.ai Плате

Распон плата BigBear.ai је од $109,450 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $173,865 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BigBear.ai. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $118K

Full-Stack softverski inženjer

Uspeh korisnika
$171K
Naučnik podataka
$109K

Dizajner proizvoda
$174K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у BigBear.ai је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $173,865. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BigBear.ai је $144,363.

