Каталог Компанија
BIC
Радите овде? Затражите своју компанију

BIC Плате

Распон плата BIC је од $48,878 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $219,708 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BIC. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Analitičar podataka
$75.9K
Menadžer programa
$220K
Softverski inženjer
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Menadžer softverskog inženjerstva
$122K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у BIC је Menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $219,708. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BIC је $98,734.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за BIC

Повезане компаније

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси