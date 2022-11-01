Каталог Компанија
BHP
BHP Плате

Распон плата BHP је од $58,621 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $194,281 за Računovođa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BHP. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $103K

Full-Stack softverski inženjer

Računovođa
$194K
Korporativni razvoj
$121K

Naučnik podataka
$128K
Geološki inženjer
$156K
Hardverski inženjer
$78.5K
Informatičar (IT)
$88.5K
Mašinski inženjer
$138K
Dizajner proizvoda
$101K
Menadžer proizvoda
$142K
Menadžer projekta
$159K
Prodaja
$58.6K
Arhitekta rešenja
$94.2K
Tehnički menadžer programa
$181K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у BHP је Računovođa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $194,281. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BHP је $124,515.

