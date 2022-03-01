Direktorijum kompanija
BharatPe
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

BharatPe Plate

Plate BharatPe kreću se od $27,528 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $136,774 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BharatPe. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $27.5K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $50K
Продукт Дизајнер
$85.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Пројект Менаџер
$46.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$137K
Солушн Архитекта
$94.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BharatPe jest Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $136,774. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BharatPe wynosi $67,730.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BharatPe

Srodne kompanije

  • Cashfree
  • Navi
  • AlphaGrep Securities
  • Slice
  • Rupeek
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi