Bestow Плате

Распон плата Bestow је од $34,423 у годишњој укупној компензацији за Građevinski inženjer на доњем крају до $172,891 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Bestow. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Građevinski inženjer
$34.4K
Dizajner proizvoda
$134K
Menadžer proizvoda
$173K

Softverski inženjer
$125K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Bestow је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $172,891. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Bestow је $129,875.

