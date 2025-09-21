Direktorijum kompanija
Medijana Менаџмент Консултант kompenzacionog paketa in United States u Berkeley Research Group iznosi $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Berkeley Research Group. Poslednje ažuriranje: 9/21/2025

Medijanski paket
company icon
Berkeley Research Group
Senior Associate
Miami, FL
Ukupno godišnje
$100K
Nivo
L2
Osnovna plata
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Berkeley Research Group?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najveći paket kompenzacije za Менаџмент Консултант poziciju u Berkeley Research Group in United States iznosi $190,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Berkeley Research Group za Менаџмент Консултант poziciju in United States je $100,000.

