Berkadia Plate

Plate Berkadia kreću se od $9,652 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $201,000 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Berkadia. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $120K
Финансијски Аналитичар
Median $9.7K
Дата Сајентист
$201K

Продукт Дизајнер
$117K
Продукт Менаџер
$44.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Berkadia je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Berkadia je $116,580.

