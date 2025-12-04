Direktorijum kompanija
Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in Germany u Berenberg kreće se od €12.3K do €17.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Berenberg. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$16.1K - $18.7K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Berenberg?

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Berenberg in Germany iznosi €17,813 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Berenberg za Finansijski Analitičar poziciju in Germany je €12,275.

