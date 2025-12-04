Direktorijum kompanija
Berenberg
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United Kingdom u Berenberg kreće se od £41.5K do £56.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Berenberg. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Berenberg?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Berenberg in United Kingdom iznosi £56,840 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Berenberg za Naučnik Podataka poziciju in United Kingdom je £41,518.

