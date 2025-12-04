Direktorijum kompanija
BENTELER Menadžer Poslovnih Operacija Plate

Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u BENTELER kreće se od CZK 1.54M do CZK 2.2M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BENTELER. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u BENTELER iznosi CZK 2,204,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BENTELER za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je CZK 1,544,859.

