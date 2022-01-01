Direktorijum kompanija
Benevity
Benevity Plate

Plate Benevity kreću se od $40,275 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $128,036 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Benevity. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $91.3K

Ful-stek softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $87.3K
Menadžer Proizvoda
Median $92.3K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $128K
Poslovni Analitičar
$72.3K
Korisnička Podrška
$40.3K
Menadžer Programa
$58.9K
Arhitekta Rešenja
$91.5K
Menadžer Tehničkih Programa
$53.9K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Benevity, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Benevity je Menadžer Softverskog Inženjerstva sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $128,036. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Benevity je $87,266.

