Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Benefitfocus kreće se od $40.8K do $57.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Benefitfocus. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$44.2K - $51.4K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$40.8K$44.2K$51.4K$57.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Benefitfocus?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Benefitfocus iznosi $57,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Benefitfocus za IT Tehnolog poziciju je $40,800.

Drugi resursi

