Bending Spoons
  • Menadžer Proizvoda

Bending Spoons Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Bending Spoons kreće se od $48.6K do $70.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bending Spoons. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$55.8K - $63.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$48.6K$55.8K$63.6K$70.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Bending Spoons?

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Bending Spoons in United States iznosi $70,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bending Spoons za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $48,600.

