Bending Spoons
Bending Spoons Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United Kingdom u Bending Spoons kreće se od £42.8K do £60.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bending Spoons. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.3K - $77.4K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$57.5K$65.3K$77.4K$81.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Bending Spoons in United Kingdom iznosi £60,721 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bending Spoons za Poslovni Analitičar poziciju in United Kingdom je £42,769.

