Direktorijum kompanija
Bending Spoons
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Bending Spoons Plate

Plate Bending Spoons kreću se od $55,272 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $154,372 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bending Spoons. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $83.8K

Backend softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
$71.3K
Дата Аналитичар
$65.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Дата Сајентист
$154K
Маркетинг
$55.3K
Продукт Менаџер
$59.7K
Регрутер
$86K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at Bending Spoons is Дата Сајентист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $154,372. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bending Spoons is $71,324.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bending Spoons

Srodne kompanije

  • Square
  • Google
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi