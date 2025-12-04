Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u BenchSci kreće se od CA$127K do CA$182K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BenchSci. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$105K - $123K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$92K$105K$123K$131K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji BenchSci, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju u BenchSci in Canada iznosi CA$181,572 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BenchSci za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju in Canada je CA$127,256.

