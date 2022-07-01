Каталог Компанија
Распон плата BEN је од $109,450 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $224,400 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BEN. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Analitičar podataka
$115K
Menadžer nauke o podacima
$224K
Naučnik podataka
$109K

Често постављана питања

据报道，BEN最高薪的职位是Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level，年总薪酬为$224,400。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，BEN的年总薪酬中位数为$115,420。

