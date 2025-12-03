Direktorijum kompanija
Ben & Frank
Ben & Frank Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Mexico u Ben & Frank kreće se od MX$407K do MX$581K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ben & Frank. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$24.9K - $29.1K
Mexico
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ben & Frank?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Ben & Frank in Mexico iznosi MX$581,360 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ben & Frank za Softverski Inženjer poziciju in Mexico je MX$407,449.

Drugi resursi

