Direktorijum kompanija
BELLA+CANVAS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Ljudski Resursi

  • Sve Ljudski Resursi plate

BELLA+CANVAS Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Nicaragua u BELLA+CANVAS kreće se od NIO 206K do NIO 282K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BELLA+CANVAS. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Ljudski Resursi prijavas u BELLA+CANVAS da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u BELLA+CANVAS?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Ljudski Resursi ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u BELLA+CANVAS in Nicaragua iznosi NIO 282,281 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BELLA+CANVAS za Ljudski Resursi poziciju in Nicaragua je NIO 206,188.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BELLA+CANVAS

Srodne kompanije

  • Apple
  • Spotify
  • Airbnb
  • Stripe
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.