  Plate
  Softverski Inženjer

  Frontend softverski inženjer

  Moscow Metro Area

Bell Integrator Frontend softverski inženjer Plate u Moscow Metro Area

Medijana Frontend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Bell Integrator iznosi RUB 1.91M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bell Integrator. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 1.91M
Nivo
Software Engineer
Osnovna plata
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bell Integrator?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Frontend softverski inženjer poziciju u Bell Integrator in Moscow Metro Area iznosi RUB 2,636,829 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bell Integrator za Frontend softverski inženjer poziciju in Moscow Metro Area je RUB 1,910,169.

