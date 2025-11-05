Direktorijum kompanija
Bell Integrator
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator Softverski Inženjer Plate u Moscow Metro Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Bell Integrator iznosi RUB 1.89M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bell Integrator. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 1.89M
Nivo
Senior
Osnovna plata
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.68M
Robinhood logo
+RUB 7.19M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Frontend softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Bell Integrator in Moscow Metro Area iznosi RUB 3,138,099 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bell Integrator za Softverski Inženjer poziciju in Moscow Metro Area je RUB 1,886,014.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bell Integrator

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Google
  • Tesla
  • Uber
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi