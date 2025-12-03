Direktorijum kompanija
Bell Integrator
Bell Integrator Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in Russia u Bell Integrator kreće se od RUB 1.91M do RUB 2.71M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bell Integrator. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$27.8K - $32.9K
Russia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Bell Integrator?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Bell Integrator in Russia iznosi RUB 2,707,436 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bell Integrator za Poslovni Analitičar poziciju in Russia je RUB 1,906,977.

Drugi resursi

