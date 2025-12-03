Direktorijum kompanija
Belkin
Belkin Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in United States u Belkin kreće se od $70.4K do $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Belkin. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$79.7K - $90.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$70.4K$79.7K$90.7K$100K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Belkin?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Belkin in United States iznosi $100,064 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Belkin za Rekruter poziciju in United States je $70,384.

