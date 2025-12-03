Direktorijum kompanija
Prosečna Računovođa ukupna kompenzacija in United States u Belden kreće se od $125K do $171K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Belden. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$134K - $162K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$125K$134K$162K$171K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Belden?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u Belden in United States iznosi $170,520 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Belden za Računovođa poziciju in United States je $124,950.

